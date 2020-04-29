«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»

Политоог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что Европе выступления украинских чиновников остаются незамеченными.

Украина может лишиться денег от транзита российского газа через свою территорию после 2025 года в случае завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон, подчеркнув, что Украина приложит все усилия, чтобы окончательно «похоронить» проект газопровода, строительство которого пришлось прервать из-за американских санкций. Макогон добавил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку Евросоюза, так как газопровод, по его словам, «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, что на заявления украинских чиновников никто в Европе внимания не обращает. И особенно в такое непростое время, как сейчас, подчеркнул он.

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«Всем понятно, что украинское мнение мало кого интересует. Сейчас ситуация на рынке ресурсов непростая, спрос упал, поэтому нет никакой необходимости доводить проект до завершения в авральном порядке, он будет построен без спешки. То, что Украина считает, что к ней не по-партнерски как-то относятся, то это вообще бессмысленная и надоевшая болтовня. У европейцев есть задачи, они будут их решать независимо от заявлений каких-то украинских чиновников. В Европе своих проблем сейчас достаточно, не могут разобраться, кто кому должен больше помогать. Касаемо "Северного потока-2", многие страны действуют вопреки своим же интересам. Возможно, этот коронавирус и мировой кризис заставят их действовать в соответствии со своими интересами, а не отрабатывать заказ, прогибаясь под требования США», - предположил он.

Ранее США пригрозили ввести санкции в отношении любой компании, которая участвует в строительстве газопровода. Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявлял, что «Северный поток-2» будет достроен до конца 2020 года, однако единственное отечественное судно-трубоукладчик «Академик Черский», выйдя в феврале из порта Находки, еще не добралось до акватории Балтийского моря.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
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