«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»
Политоог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что Европе выступления украинских чиновников остаются незамеченными.
Украина может лишиться денег от транзита российского газа через свою территорию после 2025 года в случае завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон, подчеркнув, что Украина приложит все усилия, чтобы окончательно «похоронить» проект газопровода, строительство которого пришлось прервать из-за американских санкций. Макогон добавил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку Евросоюза, так как газопровод, по его словам, «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».
Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, что на заявления украинских чиновников никто в Европе внимания не обращает. И особенно в такое непростое время, как сейчас, подчеркнул он.
«Всем понятно, что украинское мнение мало кого интересует. Сейчас ситуация на рынке ресурсов непростая, спрос упал, поэтому нет никакой необходимости доводить проект до завершения в авральном порядке, он будет построен без спешки. То, что Украина считает, что к ней не по-партнерски как-то относятся, то это вообще бессмысленная и надоевшая болтовня. У европейцев есть задачи, они будут их решать независимо от заявлений каких-то украинских чиновников. В Европе своих проблем сейчас достаточно, не могут разобраться, кто кому должен больше помогать. Касаемо "Северного потока-2", многие страны действуют вопреки своим же интересам. Возможно, этот коронавирус и мировой кризис заставят их действовать в соответствии со своими интересами, а не отрабатывать заказ, прогибаясь под требования США», - предположил он.
Ранее США пригрозили ввести санкции в отношении любой компании, которая участвует в строительстве газопровода. Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявлял, что «Северный поток-2» будет достроен до конца 2020 года, однако единственное отечественное судно-трубоукладчик «Академик Черский», выйдя в феврале из порта Находки, еще не добралось до акватории Балтийского моря.
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