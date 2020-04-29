«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»

Украина может лишиться денег от транзита российского газа через свою территорию после 2025 года в случае завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон, подчеркнув, что Украина приложит все усилия, чтобы окончательно «похоронить» проект газопровода, строительство которого пришлось прервать из-за американских санкций. Макогон добавил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку Евросоюза, так как газопровод, по его словам, «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН объяснил, что на заявления украинских чиновников никто в Европе внимания не обращает. И особенно в такое непростое время, как сейчас, подчеркнул он.