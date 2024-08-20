Бессараб высказалась об идее запретить мигрантам переезжать в РФ с семьями
Запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может навредить, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
По ее словам, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство и является законопослушным, имеет работу, выполняет все нормы российского законодательства, «то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу».
Депутат напомнила, что сегодня страна нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который россияне не хотят идти.
Ранее в ЛДПР предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru