Бессараб высказалась об идее запретить мигрантам переезжать в РФ с семьями

Запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может навредить, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

«Давно пора!»: В России уверены, что биометрия снизит преступность мигрантов

По ее словам, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство и является законопослушным, имеет работу, выполняет все нормы российского законодательства, «то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу».

Депутат напомнила, что сегодня страна нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который россияне не хотят идти.

Ранее в ЛДПР предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МигрантыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры