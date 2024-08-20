Бессараб высказалась об идее запретить мигрантам переезжать в РФ с семьями

По ее словам, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство и является законопослушным, имеет работу, выполняет все нормы российского законодательства, «то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу».

Депутат напомнила, что сегодня страна нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который россияне не хотят идти.

Ранее в ЛДПР предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

