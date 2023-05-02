«Берут с потолка»: Песков заявил, что США не могут знать о потерях России в СВО

По его словам, в США просто не могут знать этих цифр, поэтому берут их «с потолка».

«Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться», - заключил представитель Кремля.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о якобы более 100 тысячах погибших и раненых в ходе СВО российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

