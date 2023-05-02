«Берут с потолка»: Песков заявил, что США не могут знать о потерях России в СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говоря о потерях России в специальной военной обперации следует ориентироваться на данные российского Минобороны, сообщает РИА Новости.
По его словам, в США просто не могут знать этих цифр, поэтому берут их «с потолка».
«Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться», - заключил представитель Кремля.
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о якобы более 100 тысячах погибших и раненых в ходе СВО российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru