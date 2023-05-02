Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 15 тысяч военных за месяц

Украинские войска в апреле потеряли более 15 тысяч бойцов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

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«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу указал, что армия России ведет активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМинобороны РФСергей Шойгу

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