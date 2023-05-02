Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 15 тысяч военных за месяц
2 мая 202312:59
Украинские войска в апреле потеряли более 15 тысяч бойцов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
Глава военного ведомства во вторник проводит селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — подчеркнул глава Минобороны.
Шойгу указал, что армия России ведет активные действия по всей линии боевого соприкосновения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru