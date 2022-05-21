Берлускони: Европа должна убедить Киев принять условия России

Европа должна убедить киевские власти принять требования России для урегулирования конфликта на Украине, считает экс-премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Слова политика приводит агентство Askanews.

Берлускони: В мире нет лидеров, способных вести переговоры с РФ по Украине

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Берлускони.

Кроме того, как отметил экс-премьер, Италия, отправляя Киеву вооружение, становится соучастницей конфликта.

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ТЕГИ:УкраинаРоссияСильвио Берлускони
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