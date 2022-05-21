Берлускони: Европа должна убедить Киев принять условия России

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Берлускони.

Кроме того, как отметил экс-премьер, Италия, отправляя Киеву вооружение, становится соучастницей конфликта.

