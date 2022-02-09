Шольц выразил солидарность с Францией и Польшей по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с главами Франции и Польши заявил о единой оценке с тремя странами ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
Шольц отметил, что нарушение украинского суверенитета повлечет тяжелые последствия для Москвы. Он заявил, что общая цель заключается в том, чтобы предотвратить войну в Европе.
«Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, повлечет для России масштабные последствия — политические, экономические и, конечно, геостратегические», — отметил канцлер.
Его заявление прозвучало в преддверие встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и польским премьер-министром Анджеем Дудой. Как подчеркнул Шольц, все стороны в последние дни ведут активные дипломатические усилия.
Напомним, президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины «положить конец» газопроводу «Северный поток – 2». В свою очередь канцлер Шольц заявил, что Германия готова ввести жесткие и масштабные санкции.
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