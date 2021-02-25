Берлин не комментирует выход компаний из «Северного потока — 2»

Ранее немецкая компания Wintershall Dea объявила о прекращении финансирования строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщает РБК.

В заявлении компании говорится, что её участие в проекте ограничено предоставлением кредитов, вместе с европейскими энергетическими компаниями Engie, OMV, Shell и Uniper.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», почему оттока инвестиций из «Северного потока-2» не будет.



