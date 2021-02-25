Берлин не комментирует выход компаний из «Северного потока — 2»
В правительстве Германии назвали отказ от сотрудничества ряда немецких и американских предприятий с проектом «Северный поток — 2» «решением компаний», сообщает РИА Новости.
«Это, конечно, всегда решение компаний», — сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, при необходимости, для выполнения требований американских конгрессменов, администрация президента США готова принять «дополнительные меры» в отношении российского газопровода.
Ранее немецкая компания Wintershall Dea объявила о прекращении финансирования строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщает РБК.
В заявлении компании говорится, что её участие в проекте ограничено предоставлением кредитов, вместе с европейскими энергетическими компаниями Engie, OMV, Shell и Uniper.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», почему оттока инвестиций из «Северного потока-2» не будет.
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