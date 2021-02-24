Wintershall Dea завершила финансирование проекта «Северный поток - 2»

Немецкая компания Wintershall Dea объявила о прекращении финансирования строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщает РБК.

В заявлении компании говорится, что её участие в проекте ограничено предоставлением кредитов, вместе с европейскими энергетическими компаниями Engie, OMV, Shell и Uniper.

«Платежи по кредиту для компании-оператора Nord Stream 2 AG составили 730 миллионов евро и были завершены до пересмотра закона «О противодействии противникам США посредством санкций», - отметили в пресс-службе Wintershall Dea.

Изначально немецкая компания планировала вложить в «Северный поток - 2» до 950 миллионов евро. В сообщении Wintershall Dea подчёркивается, что «дальнейших выплат не планируется».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток - 2» по геополитическим причинам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли и конкуренции, сообщает РИА ФАН.

