Берлин исключил возможность поставки Киеву боевых истребителей
Поставка Киеву боевых самолетов полностью исключена, заявил министр национальной обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Suddeutsche Zeitung.
По его словам, об этом не может быть и речи, так как радиус действия истребителей не такой, как у боевых танков, которые Германия согласилась поставить.
«Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь», — отметил Писториус.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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