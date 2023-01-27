Берлин исключил возможность поставки Киеву боевых истребителей

Поставка Киеву боевых самолетов полностью исключена, заявил министр национальной обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По его словам, об этом не может быть и речи, так как радиус действия истребителей не такой, как у боевых танков, которые Германия согласилась поставить.