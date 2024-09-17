Бербок сочла помощь Украине гарантией существования Молдавии

Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала в ходе визита на конференцию о партнерстве с Молдавией. В мероприятии также принимали участие коллеги Бербок из Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Франции.

Бербок предупредила, что если мировая общественность станет свидетелем падения Украины, то Молдавию постигнет та же участь.

Результатом конференции стало подписание соглашения о перечислении Молдавии €80 млн в виде грантов и более €300 млн в виде кредитов.

Ранее против вступления Молдавии в Североатлантический альянс высказались 59% граждан Молдавии.

