Бербок сочла помощь Украине гарантией существования Молдавии
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что помощь Украине обеспечивает выживание расположенной по соседству Молдавии. Об этом сообщило агентство Reuters.
Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала в ходе визита на конференцию о партнерстве с Молдавией. В мероприятии также принимали участие коллеги Бербок из Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Франции.
Бербок предупредила, что если мировая общественность станет свидетелем падения Украины, то Молдавию постигнет та же участь.
Результатом конференции стало подписание соглашения о перечислении Молдавии €80 млн в виде грантов и более €300 млн в виде кредитов.
Ранее против вступления Молдавии в Североатлантический альянс высказались 59% граждан Молдавии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru