Против вступления в НАТО выступили 59% граждан Молдавии

Против вступления Молдавии в Североатлантический альянс высказались 59% граждан Молдавии. Об этом сообщило издание Noi.md со ссылкой на соцопрос компании iData.

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При этом вступление в НАТО поддержали 29% респондентов, с ответом затруднились 12% опрошенных.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1004 гражданина Молдавии, всего в республике проживают 2,5 млн человек.

Ранее 50% граждан Молдавии выступили против присоединения к Румынии.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:СоцопросНАТОМолдавия

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