Против вступления в НАТО выступили 59% граждан Молдавии
3 сентября 202416:21
Против вступления Молдавии в Североатлантический альянс высказались 59% граждан Молдавии. Об этом сообщило издание Noi.md со ссылкой на соцопрос компании iData.
При этом вступление в НАТО поддержали 29% респондентов, с ответом затруднились 12% опрошенных.
Отмечается, что в опросе приняли участие 1004 гражданина Молдавии, всего в республике проживают 2,5 млн человек.
Ранее 50% граждан Молдавии выступили против присоединения к Румынии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru