Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом в Киев. Об этом пишет агентство DPA.

Поездка ранее не анонсировалась «по соображениям безопасности», пишет RT. Отмечается, что глава МИД ФРГ собиралась посетить Харьков, однако отказалась от этих планов.

По прибытии в Киев Бербок заявила, что Украине необходимо «увеличение средств ПВО». В рамках инициативы ФРГ, направленной на укрепление такой защиты, для Киева уже дополнительно собрали 1 млрд евро.

«И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась», — указала министр.

