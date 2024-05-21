Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом в Киев. Об этом пишет агентство DPA.
Поездка ранее не анонсировалась «по соображениям безопасности», пишет RT. Отмечается, что глава МИД ФРГ собиралась посетить Харьков, однако отказалась от этих планов.
По прибытии в Киев Бербок заявила, что Украине необходимо «увеличение средств ПВО». В рамках инициативы ФРГ, направленной на укрепление такой защиты, для Киева уже дополнительно собрали 1 млрд евро.
«И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась», — указала министр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru