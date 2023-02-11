Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ошибкой свои слова о европейских странах, которые ведут войну против России. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.

В МИД ФРГ объяснили слова Бербок о «войне против России»

«Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет"», — пояснила Бербок свое высказывание.

Глава МИД ФРГ 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге заявила о том, Запад «ведёт войну против России».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияЕвропаВойнаГермания
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