Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»
11 февраля 202315:18
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ошибкой свои слова о европейских странах, которые ведут войну против России. Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.
«Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет"», — пояснила Бербок свое высказывание.
Глава МИД ФРГ 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге заявила о том, Запад «ведёт войну против России».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»
- Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области
- Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области
- После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров
- Гладков сообщил о потерях в Шебекино после обстрела ВСУ
- Переговоры без условий? Россия и Запад обмениваются сигналами о готовности к диалогу по Украине
- Белгородская область второй раз за сутки попала под обстрел ВСУ
- Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Авангард»
- Генерал ФСБ рассказал, как ВСУ получают данные о военных операциях РФ
- Медведев предрек исчезновение европейской цивилизации из-за США
11 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru