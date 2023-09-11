Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев

«Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины ... с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности», — отмечает газета.

Издание напоминает, что это уже четвертая поездка главы немецкого МИД в Киев с начала специальной военной операции РФ.

О визите Бербок также сообщает агентство DPA. По его данным, министр добралась до украинской столицы ночным поездом из Польши, главу МИД встретил посол Германии Мартин Йегер. Информации о графике Бербок не приводится.

На минувшей неделе Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, напоминает «Свободная пресса». Глава Госдепа анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму более $1 млрд, отмечает телеканал «360».

