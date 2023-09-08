Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
8 сентября 202318:46
В пятницу в Киев приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он также прикрепил фотографию с рукопожатием политиков. Зеленский отметил роль Джонсона в поддержке Украины.
«И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки», - написал президент Украины.
Накануне Владимир Зеленский и нынешний премьер Британии Риши Сунак обсудили разблокирование зернового коридора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru