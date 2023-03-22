Бербок посетит Грузию для обсуждения прозападных реформ

Сообщается, что главными темами станут помощь Германии в сближении Грузии с Североатлантическим альянсом и ЕС, а также проведение необходимых для этого реформ. Задача сторон, отметили дипломаты, — наладить прямые и тесные контакты для европейского будущего Тбилиси.

Бербок планирует встретиться с грузинским лидером Соломе Зурабишвили, главой кабмина Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Кроме того, дипломат пообщается с представителями оппозиции и неправительственных организаций.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия близки к отмене визового режима с последующим возобновлением прямого авиасообщения между странами.

