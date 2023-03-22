Бербок посетит Грузию для обсуждения прозападных реформ
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок впервые посетит Грузию с официальным визитом 23 марта. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Грузии.
Сообщается, что главными темами станут помощь Германии в сближении Грузии с Североатлантическим альянсом и ЕС, а также проведение необходимых для этого реформ. Задача сторон, отметили дипломаты, — наладить прямые и тесные контакты для европейского будущего Тбилиси.
Бербок планирует встретиться с грузинским лидером Соломе Зурабишвили, главой кабмина Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Кроме того, дипломат пообщается с представителями оппозиции и неправительственных организаций.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия близки к отмене визового режима с последующим возобновлением прямого авиасообщения между странами.
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