Белый дом выделил $130 миллионов на расширение производства крылатых ракет
16 августа 202417:30
Администрация президента США Джо Байдена выделила дополнительно почти $130 миллионов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, сообщили в Пентагоне, передает агентство «Прайм».
Производство будет развернуто на предприятиях Lockheed Martin во Флориде. Срок завершения всех работ по контракту - 15 декабря 2027 года.
Ранее стало известно, что США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru