Белый дом выделил $130 миллионов на расширение производства крылатых ракет

Администрация президента США Джо Байдена выделила дополнительно почти $130 миллионов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, сообщили в Пентагоне, передает агентство «Прайм».

СМИ: США обсуждают передачу ракет большой дальности Украине

Производство будет развернуто на предприятиях Lockheed Martin во Флориде. Срок завершения всех работ по контракту - 15 декабря 2027 года.

Ранее стало известно, что США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаПентагонКрылатые РакетыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры