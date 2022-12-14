Белый дом: в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон в ближайшее время объявит о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. Об этом заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, сообщают «Известия».

«Я думаю, что на этой неделе будет объявлено о выделении очередного пакета военной помощи», — уточнила она.