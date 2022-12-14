Белый дом: в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон в ближайшее время объявит о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. Об этом заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, сообщают «Известия».

«Я думаю, что на этой неделе будет объявлено о выделении очередного пакета военной помощи», — уточнила она.

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При этом Донфрид не рассказала, что войдет в состав пакета.

Ранее, по данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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