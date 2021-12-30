Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина
Президент США Джо Байден предстоящего 30 декабря телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным намерен заявить, что Вашингтон в диалоге по безопасности с Москвой будет координировать шаги с союзниками, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя американской администрации высокого ранга.
«Глава государства Джо Байден в беседе с Владимиром Путиным ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по этим вопросам», – сказал он.
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 30 декабря, сообщил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран договорились о телефонной беседе завтра поздно вечером.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru