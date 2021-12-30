Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина

Президент США Джо Байден предстоящего 30 декабря телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным намерен заявить, что Вашингтон в диалоге по безопасности с Москвой будет координировать шаги с союзниками, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя американской администрации высокого ранга.

CNN: Байден переговорит с Путиным в четверг

«Глава государства Джо Байден в беседе с Владимиром Путиным ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по этим вопросам», – сказал он.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 30 декабря, сообщил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран договорились о телефонной беседе завтра поздно вечером.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПрезидентВладимир ПутинДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры