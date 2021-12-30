Белый дом раскрыл тему переговоров Байдена и Путина

«Глава государства Джо Байден в беседе с Владимиром Путиным ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по этим вопросам», – сказал он.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 30 декабря, сообщил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран договорились о телефонной беседе завтра поздно вечером.

