Белый дом: ценовой потолок на нефть из России пока не определен

США и их союзники пока не определили ценовой потолок на российскую нефть, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передают РИА Новости.

По его словам, сейчас в Вашингтоне активно над этим работают.

«Прямо сейчас пытаемся проработать все детали, включая имплементацию, как мы будем применять потолок», — уточнил Кирби.

Он также подчеркнул, что в США продолжают считать ценовой потолок на нефть из России правильным и реализуемым шагом.

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Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен предположила, что цену можно было бы ограничить 60 долларами за баррель, так как нефть марки Brent сейчас торгуется по 92 доллара, а российская смесь Urals поставляется по 75 долларов.

Ранее Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:РоссияЦена На НефтьСШАБелый Дом
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