Белый дом: ценовой потолок на нефть из России пока не определен

США и их союзники пока не определили ценовой потолок на российскую нефть, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передают РИА Новости.

По его словам, сейчас в Вашингтоне активно над этим работают.

«Прямо сейчас пытаемся проработать все детали, включая имплементацию, как мы будем применять потолок», — уточнил Кирби.

Он также подчеркнул, что в США продолжают считать ценовой потолок на нефть из России правильным и реализуемым шагом.