Белый дом: США введут санкции против российского ОПК и источников доходов

Соединенные Штаты введут санкции против элементов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит телеканал Scripps News.

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По словам чиновника Белого дома, ограничения направлены на «значительный спектр целей», которые США последовательно выявляли.

Ранее представитель американской администрации Джон Кирби сообщил, что США введут очередные антироссийские санкции 23 февраля. Пакет содержит меры, связанные в том числе с конфликтом на Украине, отметил он.

Евросоюз 20 февраля продлил на год действие санкций против России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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