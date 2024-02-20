Белый дом: США введут санкции против российского ОПК и источников доходов

По словам чиновника Белого дома, ограничения направлены на «значительный спектр целей», которые США последовательно выявляли.

Ранее представитель американской администрации Джон Кирби сообщил, что США введут очередные антироссийские санкции 23 февраля. Пакет содержит меры, связанные в том числе с конфликтом на Украине, отметил он.

Евросоюз 20 февраля продлил на год действие санкций против России, передает «Радиоточка НСН».

