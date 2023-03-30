Белый дом: США в контакте с Россией по Гершковичу
Государственный департамент США находятся на прямом контакте с Москвой по поводу арестованного в России по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает The Wall Street Journal.
По её словам, сейчас прорабатывается возможность получения консульского доступа к Гершковичу.
Карин Жан-Пьер также добавила, что американские власти поддерживают постоянный контакт и семьей арестованного в России журналиста.
Ранее, как сообщала НСН, журналиста WSJ Эвана Гершковича суд арестовал по делу о шпионаже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru