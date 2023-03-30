Глава Госдепа призвал американцев немедленно покинуть Россию
30 марта 202319:41
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцам небезопасно находиться в России, сообщают СМИ.
Захарова утверждает, что деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике
Глава Госдепа попросил граждан страны покинуть территорию России как можно скорее. Свой призыв он связал с арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Корреспондента американской газеты задержали в Екатеринбурге 30 марта. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.
Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Адвоката журналиста не допустили на заседание, передает НСН.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru