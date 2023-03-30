Глава Госдепа призвал американцев немедленно покинуть Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцам небезопасно находиться в России, сообщают СМИ.

Захарова утверждает, что деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике

Глава Госдепа попросил граждан страны покинуть территорию России как можно скорее. Свой призыв он связал с арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Корреспондента американской газеты задержали в Екатеринбурге 30 марта. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Адвоката журналиста не допустили на заседание, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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