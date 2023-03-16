Белый дом: США против перемирия на Украине
16 марта 202321:44
В Вашингтоне выступают против заключения перемирия на Украине. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, это позволило бы России укрепить свои позиции и перегруппировать силы для нового наступления.
Кроме того, как отметил Кирби, прекращение огня означало бы признание за Россией захваченных украинских территорий.
Ранее, как сообщала НСН, по данным американских СМИ, США ожидают начала наступления Украины к маю.
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16 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru