Белый дом: США против перемирия на Украине

В Вашингтоне выступают против заключения перемирия на Украине. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По его словам, это позволило бы России укрепить свои позиции и перегруппировать силы для нового наступления.

СМИ: Украина уже потеряла более ста тысяч военных

Кроме того, как отметил Кирби, прекращение огня означало бы признание за Россией захваченных украинских территорий.

Ранее, как сообщала НСН, по данным американских СМИ, США ожидают начала наступления Украины к маю.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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