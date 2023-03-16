СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю

Представители администрации США считают, что Украина может начать наступление к маю и атаковать в сторону Крыма или Азовского моря. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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По данным издания, в Вашингтоне сосредоточились на подготовке Киева к «крупному наступлению для возвращения территорий».

«Сотни западных танков и бронемашин <...> направляются в Украину для этой цели. США и европейские партнеры также поставляют огромные объемы боеприпасов и 155-мм снарядов», — указано в материале.

Politico пишет, что в Киеве пока не определились с направлением возможной атаки: так, ВСУ могут начать наступать через Херсон к Крыму или в сторону Азовского моря, чтобы отрезать сухопутный коридор к полуострову.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о подготовке украинской армией контрнаступления в районе Артемовска. По словам Пригожина, ВСУ рассчитывают рассечь группировку ЧВК, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВСУУкраина
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