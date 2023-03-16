Белый дом: США продолжат полеты авиации и дронов над Черным морем
В Вашингтоне не собираются соблюдать ограничения, введенные Москвой, для полетов над Черным морем после инцидента с беспилотником США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом», — подчеркнул он.
Представитель администрации США также добавил, что американские самолеты и беспилотники летают в международном воздушном пространстве на законных основаниях.
Ранее, как сообщала НСН, Пентагон подтвердил, что упавший в Черное море беспилотник выполнял разведывательную миссию.
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