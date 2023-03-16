Белый дом: США продолжат полеты авиации и дронов над Черным морем

В Вашингтоне не собираются соблюдать ограничения, введенные Москвой, для полетов над Черным морем после инцидента с беспилотником США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом», — подчеркнул он.