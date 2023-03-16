Эксперт заявил, что американский беспилотник упал в Черное море из-за воздействия Су-27
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, проводивший разведку у российской границы в районе Крыма, мог упасть из-за мощного потока воздуха от отечественных истребителей Су-27 при выполнении маневра. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.
Специалист допустил, что инцидент с дроном был непреднамеренным.
«Воздушная цель самолетного типа ... приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник – развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей», — отметил Леонков.
По словам эксперта, в такой ситуации оператор беспилотника вряд ли смог бы быстро среагировать, а если дрон летел автономно, у него почти не было возможности увернуться, пишет Ura.ru. Леонков пояснил, что двигатель летательного аппарата может заглохнуть, если в него попадет выхлоп из реактивного двигателя.
«У Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство – вероятно, винт был поврежден», — добавил эксперт.
Во вторник дрон MQ-9 нарушил границы района режима использования пространства над Черным морем. По данным Минобороны России, аппарат с выключенными транспондерами двигался в сторону границы РФ в Крыму, в связи с этим в воздух подняли истребители. Беспилотник перешел в неуправляемый полет и упал в море, отмечает РЕН ТВ.
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