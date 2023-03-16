Эксперт заявил, что американский беспилотник упал в Черное море из-за воздействия Су-27

Специалист допустил, что инцидент с дроном был непреднамеренным.

«Воздушная цель самолетного типа ... приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник – развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей», — отметил Леонков.

По словам эксперта, в такой ситуации оператор беспилотника вряд ли смог бы быстро среагировать, а если дрон летел автономно, у него почти не было возможности увернуться, пишет Ura.ru. Леонков пояснил, что двигатель летательного аппарата может заглохнуть, если в него попадет выхлоп из реактивного двигателя.

«У Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство – вероятно, винт был поврежден», — добавил эксперт.

Во вторник дрон MQ-9 нарушил границы района режима использования пространства над Черным морем. По данным Минобороны России, аппарат с выключенными транспондерами двигался в сторону границы РФ в Крыму, в связи с этим в воздух подняли истребители. Беспилотник перешел в неуправляемый полет и упал в море, отмечает РЕН ТВ.

