Пентагон подтвердил, что упавший в Черное море беспилотник выполнял разведывательную миссию

В Пентагоне не стали уточнять, нес ли беспилотник оружие. В ведомстве не сообщили, будут ли Соединенные Штаты извлекать обломки дрона со дна Черного моря.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что американские военные пока не связывались с российскими коллегами по инциденту.



Российские истребители не атаковали американский дрон, заявили в Минобороны РФ. Летательный аппарат из-за резких маневров перешел в неуправляемый режим и упал в Черное море, уточнили в военном ведомстве.



По данным Минобороны, беспилотник передвигался с выключенными транспондерами. Аппарат нарушил границы района режима использования воздушного пространства, передает НСН.

