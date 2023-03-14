Пентагон подтвердил, что упавший в Черное море беспилотник выполнял разведывательную миссию
Перехваченный российскими истребителями летательный аппарат США выполнял разведывательную функцию над Черным морем, заявили в американском военном ведомстве.
В Пентагоне не стали уточнять, нес ли беспилотник оружие. В ведомстве не сообщили, будут ли Соединенные Штаты извлекать обломки дрона со дна Черного моря.
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что американские военные пока не связывались с российскими коллегами по инциденту.
Российские истребители не атаковали американский дрон, заявили в Минобороны РФ. Летательный аппарат из-за резких маневров перешел в неуправляемый режим и упал в Черное море, уточнили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, беспилотник передвигался с выключенными транспондерами. Аппарат нарушил границы района режима использования воздушного пространства, передает НСН.
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