Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины

Соединенные Штаты не оставят попыток добиться успеха украинской армии на поле боя. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, сообщает ТАСС.

Зеленский сообщил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

По словам представителя американской администрации, успех на поле боя нужен Киеву для переговоров с Москвой с более выгодных позиций. Бейтс исключил сценарий, при котором диалог начинается на основании российских условий.

Он отметил, что США продолжат поставлять Украине оружие и военную технику.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что цель Киева - наступление любой ценой. Он полагает, что командование ВСУ не считается с потерями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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