Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины

По словам представителя американской администрации, успех на поле боя нужен Киеву для переговоров с Москвой с более выгодных позиций. Бейтс исключил сценарий, при котором диалог начинается на основании российских условий.

Он отметил, что США продолжат поставлять Украине оружие и военную технику.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что цель Киева - наступление любой ценой. Он полагает, что командование ВСУ не считается с потерями, передает «Радиоточка НСН».

