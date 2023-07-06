Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
Соединенные Штаты не оставят попыток добиться успеха украинской армии на поле боя. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, сообщает ТАСС.
По словам представителя американской администрации, успех на поле боя нужен Киеву для переговоров с Москвой с более выгодных позиций. Бейтс исключил сценарий, при котором диалог начинается на основании российских условий.
Он отметил, что США продолжат поставлять Украине оружие и военную технику.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что цель Киева - наступление любой ценой. Он полагает, что командование ВСУ не считается с потерями, передает «Радиоточка НСН».
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