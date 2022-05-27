Белый дом: США не планируют послабление санкций против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант послабления санкций против России с целью содействия в вывозе зерна с Украины. Об этом она сообщила в четверг на брифинге, передает ТАСС.

Пентагон: привлекать военных для вывоза зерна из Украины не планируется

Жан-Пьер также добавила, что сбой в экспорте зерна с Украины - дело рук России, и ответственность лежит на ней.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешить продовольственный кризис без России, Белоруссии и Украины невозможно.

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ФОТО: www.dialog.ua
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