Белый дом: США не планируют послабление санкций против РФ

Жан-Пьер также добавила, что сбой в экспорте зерна с Украины - дело рук России, и ответственность лежит на ней.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешить продовольственный кризис без России, Белоруссии и Украины невозможно.