Белый дом: США не планируют послабление санкций против РФ
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант послабления санкций против России с целью содействия в вывозе зерна с Украины. Об этом она сообщила в четверг на брифинге, передает ТАСС.
Жан-Пьер также добавила, что сбой в экспорте зерна с Украины - дело рук России, и ответственность лежит на ней.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешить продовольственный кризис без России, Белоруссии и Украины невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru