Белый дом: США не одобряют использование своего оборудования для атак внутри России

Соединенные Штаты проверяют информацию об использовании американской техники при нападении на Белгородскую область России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Вашингтоне не одобряют применение оборудования производства США на территории России.

«Мы весьма ясно это давали понять, в том числе украинцам», - подчеркнул Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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