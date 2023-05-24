Белый дом: США не одобряют использование своего оборудования для атак внутри России

По его словам, в Вашингтоне не одобряют применение оборудования производства США на территории России.

«Мы весьма ясно это давали понять, в том числе украинцам», - подчеркнул Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

