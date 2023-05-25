Белый дом: США накажут компании и организации за помощь России уклоняться от санкций
Соединенные Штаты готовы принять жесткие меры против любой компании или организации за помощь России в обходе ограничений. Об этом заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Николас Берлинер, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, это касается любой компании или организации независимо от того, в какой стране он зарегистрирована.
При этом представитель американской администрации отметил, что в Вашингтоне ожидают принятие рядом стран мер, которые будут направлены на защиту от возможных американских ограничений.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов допустил, что формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru