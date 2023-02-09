Белый дом: США готовят санкции против китайских компаний
В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность применения ответных мер против организаций в КНР, причастных, по мнению Вашингтона, к полетам китайских аэростатов в американском воздушном пространстве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.
Она также рассказала, что под санкции попадут, в первую очередь, компании, связанные с Народно-освободительной армией Китая.
«Мы также рассмотрим более широкие усилия по разоблачению и борьбе с наблюдательной деятельностью КНР, которая представляет угрозу для нашей национальной безопасности», - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Ранее, как сообщала НСН, в Пентагоне рассказали, за какими объектами наблюдал китайский аэростат.
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