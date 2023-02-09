Белый дом: США готовят санкции против китайских компаний

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность применения ответных мер против организаций в КНР, причастных, по мнению Вашингтона, к полетам китайских аэростатов в американском воздушном пространстве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она также рассказала, что под санкции попадут, в первую очередь, компании, связанные с Народно-освободительной армией Китая.