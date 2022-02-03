Белый дом: США готовят «калечащие» санкции против России

Псаки также напомнила, что подобные ограничения уже применялись и в прошлом году.

«Новые меры против Москвы сейчас обсуждаются в конгрессе США», - добавила она.

Ранее аналитики BCS Global Markets заявили, что если страны Запада введут все свои ограничения и санкции против Москвы из-за ситуации с Украиной, то доллар подорожает до 103 рублей, а экономика России сократится более чем на 2,5 %, скачок инфляции в стране составит около 13 %.