Белый дом: США готовят «калечащие» санкции против России
«Калечащие» экономические санкции против России носят сдерживающий характер. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, эти меры готовятся из-за ситуации вокруг Украины, и для Вашингтона в этом вопросе нет никаких «красных, сдерживающих линий».
Псаки также напомнила, что подобные ограничения уже применялись и в прошлом году.
«Новые меры против Москвы сейчас обсуждаются в конгрессе США», - добавила она.
Ранее аналитики BCS Global Markets заявили, что если страны Запада введут все свои ограничения и санкции против Москвы из-за ситуации с Украиной, то доллар подорожает до 103 рублей, а экономика России сократится более чем на 2,5 %, скачок инфляции в стране составит около 13 %.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
- Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ
- В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США
- МИД ФРГ назвало меры против Deutsche Welle эскалацией двусторонних отношений
- Белый дом: США готовят «калечащие» санкции против России
- NYT: РФ планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину
- Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%
- В РФ намерены отменить карантин для контактировавших с зараженными ковид
- Пентагон: не менее трех гражданских лиц погибли в ходе антитеррористической операции
- Мурашко: в России нужны новые меры по борьбе с сахарным диабетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru