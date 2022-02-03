В Сенате США объявили о скором соглашении по «превентивным» антироссийским санкциям

«Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения их агрессивного поведения», — цитирует сенатора РИА Новости.

Также международный комитет работает над проектом антироссийских санкций, предусматривающим ограничения в отношении руководства РФ, госдолга, основных секторов экономики, отмечает RT. Меры могут быть введены в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, пишет «Свободная пресса».

