В Сенате США объявили о скором соглашении по «превентивным» антироссийским санкциям
Международный комитет Сената США близок к межпартийному согласованию проекта закона о «превентивных» санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила сенатор Джин Шахин.
«Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения их агрессивного поведения», — цитирует сенатора РИА Новости.
Также международный комитет работает над проектом антироссийских санкций, предусматривающим ограничения в отношении руководства РФ, госдолга, основных секторов экономики, отмечает RT. Меры могут быть введены в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru