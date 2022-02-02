Аналитики: Инфляция в России вырастет до 13% из-за новых санкций

Всего же у экспертов BCS Global Markets три варианта развития событий: мягкий, умеренный и жесткий.

В самом худшем случае, как отмечается специалистами, будет задействован законопроект американского конгрессмена Джима Бенкса. Нормативный акт предполагает введение строгих санкций против газопровода "Северный поток – 2", а также крупных предпринимателей, российских государственных компаний и госдолга страны. Бенкс предлагает отключить Россию и от системы SWIFT.

Этот вариант экономического давления будет самым экстремальным с непредсказуемыми последствиями, полагают аналитики.

Ранее СМИ сообщили о крахе фондового рынка из-за санкций против России.

