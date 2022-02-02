Аналитики: Инфляция в России вырастет до 13% из-за новых санкций
Доллар подорожает до 103 рублей, а экономика России сократится более чем на 2,5 %, такой прогноз дают аналитики BCS Global Markets в случае, если страны Запада введут все свои ограничения и санкции против Москвы из-за ситуации с Украиной. И это ещё далеко не всё. По их расчетам, скачок инфляции в стране составит около 13 %, в случае, если Россию отключат от системы банковских переводов SWIFT.
Всего же у экспертов BCS Global Markets три варианта развития событий: мягкий, умеренный и жесткий.
В самом худшем случае, как отмечается специалистами, будет задействован законопроект американского конгрессмена Джима Бенкса. Нормативный акт предполагает введение строгих санкций против газопровода "Северный поток – 2", а также крупных предпринимателей, российских государственных компаний и госдолга страны. Бенкс предлагает отключить Россию и от системы SWIFT.
Этот вариант экономического давления будет самым экстремальным с непредсказуемыми последствиями, полагают аналитики.
Ранее СМИ сообщили о крахе фондового рынка из-за санкций против России.
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