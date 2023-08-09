«Больше оружия»: Киев требует от Запада поставок ATACMS после неудач на фронте

Оборонный концерн Германии Rheinmetall купил у Бельгии 50 старых танков Leopard 1, 30 из которых передадут Киеву. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе ФРГ.

«Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально немецкий концерн хотел приобрести танки у Швейцарии, которая, ссылаясь на свою нейтральность, отказалась это делать.

В июле сообщалось, что Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда предупредила, что этот завод, если его построят, станет законной целью для российских военных.