«Больше оружия»: Киев требует от Запада поставок ATACMS после неудач на фронте
Украина просит Запад поставить ей дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus. США и Германия не решаются на поставку, опасаясь ударов по территории РФ. Тем временем ВС РФ научились сбивать Storm Shadow на всех этапах полета.
Оборонный концерн Германии Rheinmetall купил у Бельгии 50 старых танков Leopard 1, 30 из которых передадут Киеву. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе ФРГ.
«Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину», – говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально немецкий концерн хотел приобрести танки у Швейцарии, которая, ссылаясь на свою нейтральность, отказалась это делать.
В июле сообщалось, что Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда предупредила, что этот завод, если его построят, станет законной целью для российских военных.
УКРАИНА ТРЕБУЕТ ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ
Украина требует от Запада увеличить поставки вооружений. В том числе украинские власти требуют начать поставки дальнобойных ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 августа в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS «для усиления дальнобойных возможностей».
В свою очередь советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат 7 августа призвал ФРГ передать Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он отмечал, что дальнобойные западные ракеты эффективны при ударах по российским складам оружия, по переправам и мостам.
«Хотелось бы рядом со Storm Shadow и SCALP увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством — надеюсь, оно будет в пользу Украины. Нам нужно больше оружия данного типа», — заявил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Тем временем США и страны Запада не спешат поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что администрация США пока не имеет новой информации относительно возможного решения о будущих поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
При этом помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что американский лидер Джо Байден обсуждает с президентом Владимиром Зеленским поставки на Украину ракет ATACMS, однако решений по этому поводу пока нет.
В свою очередь в Германии прямо заявляют, что не будут поставлять дальнобойные ракеты для ВСУ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 3 августа сообщил, что Германия не готова поставлять Киеву Taurus. Он отмечал, что приоритетными являются задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны.
А канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD говорил, что ФРГ не хочет, чтобы крылатые ракеты Taurus использовались Киевом для ударов по территории России.
Однако Великобритания в мае передала украинской армии партию ракет большой дальности Storm Shadow (250 км). Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил заверения, что их будут применять только по целям на «суверенной территории» Украины. С тех пор командование ВСУ несколько раз наносило удары этими ракетами по Луганску, а также пыталось атаковать Бердянск.
НЕУДАЧИ ВСУ И ОТВЕТ РОССИИ
Даже Storm Shadow не помогли Киеву бороться с российской армией, которая сегодня активно продвигается вперед. Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил в интервью с НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета.
«Это высокоточные, современные ракеты повышенной дальности. Наши зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожить на конечном участке полета», - говорил Бижев.
Так, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 августа сообщил, что российские средства ПВО за сутки перехватили девять ракет Storm Shadow. Он также отметил, что были перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
Однако Киев все же верит, что оружие Запада поможет переломить ход конфликта. Британское издание The Times, ссылаясь на источник в ВСУ, 8 августа сообщило, что Киев от ударов российских ракет обороняет «самая мощная система ПВО в мире» Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, С-300 и французский Crotale. На этом фоне эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отметил, что системе Patriot приписывают характеристики, которых нет. По его словам, Patriot никогда не сможет перехватить российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
«Эта информация не соответствует действительности. Система ПВО Patriot не обладает такими характеристиками, которые ей приписывают. Она не только «Кинжал» не может перехватывать, но и более низкоскоростные ракеты. ПВО Patriot уязвима для наших гиперзвуковых ракет и других. Кроме того, за эти полгода, как американцы поставили Киеву Patriot, они израсходовали почти годовой запас ракет. У украинцев реальный дефицит зенитных управляемых ракет для системы», - сказал Калмыков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия даст решительный ответ на поставку Западом дальнобойного оружия Киеву. Он отмечал, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, «тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», сообщает «Радиоточка НСН».
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