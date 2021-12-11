Белый дом раздумывает над поставкой военной помощи Украине на $200 млн
Вашингтон раздумывает о необходимости оказания Украине военной помощи, ранее одобренной на сумму $200 млн. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылками на собственные информированные источники.
Окончательное решение, по данным телеканала, отложено в связи с желанием руководства США «дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности» на фоне сообщений о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
Как сообщают источники, Украина попросила Соединенные Штаты поставить противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы системы противовоздушной обороны и медикаменты.
Как отмечает NBC, на Украине пребывают в недоумении из-за отсутствия обещанной еще месяц назад поддержки, сообщает «Интерфакс».
По данным источников, партия военной помощи Украине рассматривается руководством США как инструмент давления на Москву на случай военных действий Москвы против Киева.
Ранее были обнародованы данные из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). В них шла речь о том, что США оказывают давление на союзников в Европе в вопросе сдерживании России, используя ложные сведения о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину.
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