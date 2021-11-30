СВР: США давят на Евросоюз в сдерживании России
США оказывают давление на союзников в Европе в вопросе сдерживании России, используя ложные сведения о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По данным спецслужбы, Соединенные Штаты и Великобритания требуют от стран Евросоюза проявить солидарный подход по Украине, отмечая, что это «единственный способ спасти русофобский киевский режим». В частности, Вашингтон и Лондон на встрече с представителями дипмиссий ЕС на Украине призывали Европу «оказать помощь украинской стороне в обеспечении энергией из альтернативных источников».
«Как утверждалось, именно страны ЕС ответственны за то, чтобы предстоящей суровой зимой Украина не утратила окончательно экономическую устойчивость», — подчеркнули в СВР.
В пресс-бюро спецслужбы отметили, что европейские дипломаты осознают действия США и Британии, искусственно «раздувающих истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс». Как подчеркивают в СВР, в ЕС видят, что Киев «сам провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях». Кроме того, Европа считает, что перспектив превращения Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера» пока нет, отмечает RT.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина нагнетает «антироссийскую истерию», чтобы отвлечь внимание от «деградирующей социально-экономической и политический ситуации в стране», пишет «Свободная пресса».
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