Белый дом раскрыл утвержденные Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Организация совместно с редакцией газеты The New York Times добивалась публикации документа, принятого в 2017 году, через суд в рамках действия закона о свободе информации (FOIA), пишут «Известия».



Так, в правилах говорится о действиях спецназа и нанесении ударов с беспилотников. Также ставится приоритетная цель в ходе операций против террористов – их дальнейший захват, а не полное уничтожение, для получения развединформации, отмечает Газета.ru

«Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения [гарантий] того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны», - говорится в документе.

Правила предоставляют свободу военным США принимать практически любые решения «при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций».

Напомним, 6 марта президент США Джо Байден решил пересмотреть свои полномочия в части использования военной силы за рубежом. По его мнению, за 20 лет существования президентские полномочия в этой сфере устарели и нуждаются в обновлении. Администрация Байдена готова обсудить конкретные рамки, отметила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

