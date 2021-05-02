Белый дом раскрыл утвержденные Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон
Администрация США обнародовал введенные экс-президентом страны Дональдом Трампом правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий. С учетом требований секретности документ опубликовал «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU).
Организация совместно с редакцией газеты The New York Times добивалась публикации документа, принятого в 2017 году, через суд в рамках действия закона о свободе информации (FOIA), пишут «Известия».
Так, в правилах говорится о действиях спецназа и нанесении ударов с беспилотников. Также ставится приоритетная цель в ходе операций против террористов – их дальнейший захват, а не полное уничтожение, для получения развединформации, отмечает Газета.ru
«Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения [гарантий] того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны», - говорится в документе.
Правила предоставляют свободу военным США принимать практически любые решения «при почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут в результате операций».
Напомним, 6 марта президент США Джо Байден решил пересмотреть свои полномочия в части использования военной силы за рубежом. По его мнению, за 20 лет существования президентские полномочия в этой сфере устарели и нуждаются в обновлении. Администрация Байдена готова обсудить конкретные рамки, отметила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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