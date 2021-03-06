Байден решил пересмотреть свои военные полномочия

Президент США Джо Байден пересмотрит свои полномочия в части использования военной силы за рубежом. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как отметила Псаки, глава государства согласился, что за 20 лет существования президентские полномочия в этой сфере устарели и нуждаются в обновлении. Пресс-секретарь подчеркнула, что администрация Байдена готова обсудить конкретные рамки.

Ранее американские сенаторы демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг предложили законопроект об ограничении полномочий президента США при применении военной силы. Поводом для инициативы послужили авиаудары американских сил по инфраструктуре поддерживаемого Ираном ополчения в Сирии, совершенные по приказу Байдена 26 февраля.

