Трамп раскритиковал Байдена за намерение вывести войска из Афганистана

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», - следует из заявления бывшего американского президента. Он считает, что «11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны».

Ранее Байден сообщил, что процесс вывода войск будет координироваться с союзниками, также имеющими военных в стране. Президент США заявил, что миссия США в Афганистане выполнена, при этом Штаты продолжат продолжат поддерживать мирные переговоры между афганским правительством и движением «Талибан» (запрещено в РФ).

