Трамп раскритиковал Байдена за намерение вывести войска из Афганистана
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал план президента США Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.
«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», - следует из заявления бывшего американского президента. Он считает, что «11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны».
Ранее Байден сообщил, что процесс вывода войск будет координироваться с союзниками, также имеющими военных в стране. Президент США заявил, что миссия США в Афганистане выполнена, при этом Штаты продолжат продолжат поддерживать мирные переговоры между афганским правительством и движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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