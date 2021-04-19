Трамп раскритиковал Байдена за намерение вывести войска из Афганистана

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал план президента США Джо Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление Трампа.

Байден назвал дату старта вывода войск из Афганистана

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», - следует из заявления бывшего американского президента. Он считает, что «11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями и периодом для нашей страны».

Ранее Байден сообщил, что процесс вывода войск будет координироваться с союзниками, также имеющими военных в стране. Президент США заявил, что миссия США в Афганистане выполнена, при этом Штаты продолжат продолжат поддерживать мирные переговоры между афганским правительством и движением «Талибан» (запрещено в РФ).

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:АфганистанДжо БайденДональд Трамп
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