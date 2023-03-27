Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»
Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», сообщает РИА Новости.
Подготовленный РФ документ поддержали Китай и Бразилия. Также за резолюцию голосовали Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг сомнению объективность расследований западных стран. По его словам, Германия, Дания и Швеция ввели Совбез в заблуждение относительно намерений сотрудничать с Россией.
Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к теракту.
Москва может потребовать компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает НСН.
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