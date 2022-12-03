Белый дом: Позиция Байдена по Украине не изменилась

Ранее Байден заявил, что потенциально готов к переговорам в случае, если Россия предпримет шаги, необходимые для урегулирования ситуации на Украине.

«Нет, его позиция не изменилась. Президент давал очень четко понять, что ничего не будет решаться касательно Украины без участия самой Украины. Президент также дал понять, что не намерен встречаться с господином Путиным, поскольку тот не продемонстрировал признаков готовности положить конец конфликту», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Жан-Пьер также отметила, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется».

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», однако это невозможно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

