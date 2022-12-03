Белый дом: Позиция Байдена по Украине не изменилась
Заявления президента США Джо Байдена о возможности контактов с президентом России Владимиром Путиным не говорят об изменении его позиции по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее Байден заявил, что потенциально готов к переговорам в случае, если Россия предпримет шаги, необходимые для урегулирования ситуации на Украине.
«Нет, его позиция не изменилась. Президент давал очень четко понять, что ничего не будет решаться касательно Украины без участия самой Украины. Президент также дал понять, что не намерен встречаться с господином Путиным, поскольку тот не продемонстрировал признаков готовности положить конец конфликту», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Жан-Пьер также отметила, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется».
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Байден фактически заявил, что переговоры с Россией возможны только после «ухода Путина с Украины», однако это невозможно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Главный тренер «Ак Барса» ушел в отставку по собственному желанию
- G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть
- Белый дом: Позиция Байдена по Украине не изменилась
- Госдеп США спрогнозировал «стабильную и мрачную» ситуацию в экономике России
- Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть
- Сборные Португалии и Южной Кореи отправили домой соперников из Уругвая и Ганы
- Собянин: Московские врачи провели в Луганске более 4 тысяч операций раненым бойцам и детям
- ВОЗ: иммунитет к коронавирусу есть у 90% мирового населения
- Кампус калужского филиала Бауманского университета построили на 70%
- Собянин посетил линию обороны на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru