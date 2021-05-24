Белый дом оценил инцидент с лайнером Ryanair

«Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс», — цитируют Псаки «Известия».

Кроме того, Вашингтон требует международного расследования инцидента, а также осуждает режим президента Белоруссии Александра Лукашенко «за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу».

Лайнер компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. В ходе проверки самолета взрывного устройства в нем не было обнаружено. После посадки лайнера правоохранители задержали журналиста Романа Протасевича, основателя признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала NEXTA.

