Белый дом оценил инцидент с лайнером Ryanair
Вашингтон пока не готов дать определение инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair или говорить об ограничениях в связи с произошедшим. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс», — цитируют Псаки «Известия».
Кроме того, Вашингтон требует международного расследования инцидента, а также осуждает режим президента Белоруссии Александра Лукашенко «за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу».
Лайнер компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. В ходе проверки самолета взрывного устройства в нем не было обнаружено. После посадки лайнера правоохранители задержали журналиста Романа Протасевича, основателя признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала NEXTA.
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