Лавров призвал оценивать «на трезвую голову» инцидент с самолетом Rynair

В Москве считают разумной позицию белорусских властей по инциденту с самолетом Rynair и призывают международное сообщество не делать скоропалительных выводов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление», - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, Минск подтвердил готовность следовать всем международным правилам, гарантировать полную транспарентность и, в случае необходимости, пригласить международных экспертов.

«Я думаю, что это абсолютно разумный подход», - подчеркнул Лавров, добавив, что важно оценивать эту ситуацию «на трезвую голову».

Ранее депутаты Европарламента призвали отказаться от выполнения рейсов как в Белоруссию, так и из неё, а также запретить полёты над республикой. Таким образом они отреагировали на экстренную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Рейс Афины - Вильнюс был перенаправлен в аэропорт белорусской столицы из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна. После приземления в Минске задержали редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим самолётом. Бомбу на борту самолета не нашли.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Протасевича ждет серьезное наказание, однако усомнился, что в отношении журналиста применят смертную казнь. При этом он допустил, что ЕС может запретить полеты над территорией Белоруссии. Кроме того, может идти речь о запрете белорусской авиакомпании "Белавиа" летать в страны ЕС и НАТО.



