Белый дом объяснил невыдачу виз российским журналистам на Совбез ООН

Представитель Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз пулу журналистов главы МИД Сергея Лаврова для визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит CNN.

«Российские государственные СМИ - это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу и независимость прессы», - сказал он.

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На вопрос, опасаются ли США последствий для арестованного корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича после невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова, Кирби заявил, что журналист является репортером, а не шпионом.

Ранее Маргарита Симоньян предложила обменять американца Пола Уилана, Эвана Гершковича и Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».