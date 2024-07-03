Белый дом объяснил неудачные дебаты Байдена простудой и джетлагом
3 июля 202421:58
В Белом доме объяснили неудачные дебаты действующего президента США Джо Байдена простудой и джетлагом (недомоганием из-за быстрой смены часовых поясов). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского лидера Карин Жан-Пьер.
Вместе с тем она отметила, что провал на дебатах не связан с возрастными изменениями нынешнего хозяина Белого дома.
Ранее Жан-Пьер заявила, что Байден категорически исключает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru