Белый дом объяснил неудачные дебаты Байдена простудой и джетлагом

В Белом доме объяснили неудачные дебаты действующего президента США Джо Байдена простудой и джетлагом (недомоганием из-за быстрой смены часовых поясов). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского лидера Карин Жан-Пьер.

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Вместе с тем она отметила, что провал на дебатах не связан с возрастными изменениями нынешнего хозяина Белого дома.

Ранее Жан-Пьер заявила, что Байден категорически исключает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах.

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ФОТО: AP / ТАСС
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