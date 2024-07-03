Байден не рассматривает отказ от участия в выборах президента США
Действующий президент США Джо Байден категорически исключает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Как я полагаю, вы слышали об этом и непосредственно от предвыборного штаба», — сказала она.
Газета The New York Times ранее со ссылкой на источник сообщала, что Байден осознает трудность ситуации после неудачных дебатов и размышляет над необходимостью продолжения кампании.
28 июня в Атланте состоялись первые дебаты между кандидатами на пост президента США действующим главой государства Джо Байденом и Дональдом Трампом. Американские СМИ пишут, что Байден произвел неудачное впечатление на дебатах. Он часто запинался, делал паузы и не всегда ясно выражал свои мысли, передает «Радиоточка НСН».
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