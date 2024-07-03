СМИ: Состояние Байдена стало чаще ухудшаться после провальных дебатов
Ухудшение состояния американского лидера Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, сообщает New York Times.
Как заявили источники в окружении главы государства, а после провальных для Байдена дебатов с экс-лидером Дональдом Трампом он становится все более тревожным. Политики, которые общались с президентом в последние месяцы, заявили, что он представал «растерянным, вялым или терявшим нить разговоров».
Байден был истощен после поездок во Францию и Италию в начале июня, где принимал участие в церемонии по случаю дня высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны и в саммите G7. В результате его команда сократила время на подготовку к дебатам с Трампом. Что касается самого процесса подготовки к дебатам, то каждый день начинался не раньше 11 часов утра, а уже после обеда Байден уходил «вздремнуть».
Несколько советников, а также нынешних и бывших чиновников администрации, которые регулярно видели Байдена, указали, что были ошарашены его выступлением на дебатах.
В Белом доме заявили, что Байден не имеет дегенеративных заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера или чего-либо подобного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru